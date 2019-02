Hivatalos: A Fradi és a Mezőkövesd korábbi csatárával erősített az MTK

A 26 éves játékos szabadon igazolhatóként csatlakozott az együtteshez.

Az MTK Budapest a hivatalos honlapján jelenetette be Ulysse Diallo leigazolását.

A 26 éves mali származású center remek két és fél évre írt alá új csapatánál.

Diallo már jól ismeri a magyar futballt, hiszen korábban a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Mezőkövesd játékosaként összesen 63 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 15 gólt szerzett és 4 gólpasszt is kiosztott, valamint a Magyar Kupában 3 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.

A támadó szabadon igazolhatóként érkezett a kék-fehér csapathoz, és már az edzéseket is megkezdte új egyesületénél.

A cikk lejjebb folytatódik

- Diallo érkezésével tovább bővülnek a variációs lehetőségeink a csapat támadójátékában, hiszen egy nagyon jó felépítésű, gyors, erőszakos center érkezett, aki állandó veszélyt jelent a kapura. Egy nagyon sokoldalú támadóról van szó, amit a szerzett góljai is mutatnak: volt, amikor ziccerben talált be, előfordult, hogy a testi erejét használta ki remekül, fejjel is többször eredményes volt, és látványos találatai is akadtak bőven. Előélete alapján joggal bízunk abban, hogy nálunk tovább gyarapítja góljai számát, ezáltal csapatunk még eredményesebben szerepelhet - mondta a szerződés aláírását követően Polyák Balázs sportigazgató.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!