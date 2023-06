Hivatalos: a Ferencváros bejelentette alapembere távozását!

Fogadj 20-szoros szorzóval a Montenegró-Magyarország Eb-selejtező mérkőzésre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Ferencváros hivatalosan oldalán jelentette be, hogy a magyar válogatott játékosa, Vécsei Bálint szerződése lejártával a hó végén távozik a zöld-fehérektől. A 12-szeres magyar válogatott középpályás négy bajnoki címet és egy MOL Magyar Kupát nyert az FTC futballistájaként, három és fél év után hagyja el a zöld-fehér klubot.

Sajtóhírek szerint hiába van több külföldi ajánlata, Vécsei Magyarországon képzeli el a jövőjét és az NB I-be visszatérő Diósgyőri VTK a legnagyobb esélyes a szerződtetésére.

A Ferencváros hivatalos oldalán így búcsúzik a 29 éves játékostól:

Vécsei Bálint szerződtetését 2019. december 28-án jelentettük be. A középpályás kétszeres válogatottként érkezett, értékes nemzetközi tapasztalattal, hiszen korábbi klubjával, a svájci Luganóval többször is szerepelhetett az UEFA Európa-ligában.

Vécsei Bálint 2020. január 25-én, a Paksi FC ellen 4-0-ra megnyert bajnoki mérkőzésen mutatkozott be az FTC színeiben. Első félévében további 11 meccsen lépett pályára, így tagja volt a 2019/2020-as szezon bajnokcsapatának.

A következő, 2020/2021-es évad nem kezdődött jól Vécsei számára, sérülés miatt a szezon jelentős részét, így a Bajnokok Ligája selejtezőit és főtáblás meccseit is kihagyni kényszerült. Ezzel együtt is 14 bajnokin, valamint három kupameccsen jutott szóhoz, így pályafutása második magyar bajnoki címét ünnepelhette. Meghatározó pillanat volt, amikor „halhatatlanná” vált, miután 2021. február 3-án góllal vette ki a részét az Újpest FC idegenbeli, 4-0-s legyőzéséből.







A 2021/2022-es szezon fontos változást hozott el Vécsei Bálint ferencvárosi pályafutásában, a Sergei Rebrovot váltó Peter Stöger ugyanis az első pillanattól kezdve megadta neki a bizalmat. Így tett később az osztrák tréner tisztségét átvevő Sztanyiszlav Csercseszov is, ennek köszönhetően Vécsei Bálint négy BL-selejtezőn, hat UEL-csoportmeccsen, 25 bajnokin és három kupameccsen szerepelt, sőt, többévnyi kihagyás után visszakerült a magyar válogatottba is. A szezont 2022. április 24-én az Újpest elleni hazai derbin szerzett góljával koronázta meg – ez a találat már csak azért is emlékezetes, mert az FTC azzal a győzelemmel biztosította be újabb, 33. bajnoki elsőségét. Mindemellett is tagja volt a MOL Magyar Kupát megnyerő Fradinak.





Vécsei Bálint a mögöttünk hagyott idényben is fontos tagja volt a Ferencvárosnak, a középpályás UEL-menetelésünk során mind a hat csoportmeccsen, valamint a nyolcaddöntős mérkőzéseken is játszott. A csoportszakasz nyitányán gólpasszt osztott ki a Trabzonspor ellen hősies küzdelemben megnyert összecsapáson, a 2. körben pedig győztes gólt szerzett az AS Monaco otthonában. A középpályás egyszer-egyszer eredményes volt a válogatottban és az OTP Bank Ligában is, az évad végén pedig negyedszer is bajnokságot nyert a Fradival, amelynek csapatkapitánya volt a Bicske vendégeként lejátszott kupameccsen.

