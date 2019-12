Hivatalos: A Chelsea már januárban igazolhat új játékosokat

Megszületett a végleges döntés a londoni klub átigazolási eltiltásával kapcsolatban.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítélete szerint a már a januári átigazolási időszakban regisztrálhat a keretébe új játékosokat.

A londoni csapatot a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség azért büntette meg, mert többször is megszegték a 18 éven aluli játékosok regisztrálásával kapcsolatos szabályokat.

A FIFA eredeti ítélete miatt a Chelsea idén nyáron nem regisztrálhatott új játékosokat, valamint ugyanez a tilalom vonatkozott volna a 2020 januári átigazolási időszakra is, azonban most a CAS döntése értelmében ez megváltozott. Emellett az eredetileg kiszabott 460,000 ezer fontos pénzbüntetés is a felére, azaz 230,000 fontra csökkent.

A döntés mögött az áll, hogy a FIFA eredetileg három vádpontban találta bűnösnek a londoni klubot, a Sportdöntőbíróság viszont ezek közül csak egyet látott jogosnak.

Az eltiltás miatt a nyáron vezetőedzőnek kinevezett Frank Lampard kénytelen volt több fiatal, eddig többnyire kölcsönben bizonyító játékosnak is lehetőséget adni, de Reece James, Fikayo Tomoyi, Mason Mount és Tammy Abraham is meghálálta a bizalmat. Utóbbi kettő ráadásul az angol válogatottban is bemutatkozhatott.

A Chelsea tehát már januárban megerősítheti a keretét, és a The Athletic információi szerint Jadon Sancho, Wilfried Zaha és Ben Chilwell is a klub kiszemeltjei közé tartozik.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!