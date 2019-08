Hivatalos: A Chelsea legendája a Crystal Palace együttesében folytatja

A Crystal Palace hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette a legendáját, Gary Cahillt, aki két évre kötelezte el magát Sasoknál.

Cahill úgy érzi, hogy még mindig képes a legmagasabb szinten játszani és továbbra is remek formának örvend.

- Örülök, hogy itt vagyok, már alig várom ezt az új kihívást. Azt hiszem, ez egy jó lehetőség arra, hogy tovább folytathassam a karrieremet a Premier League-ben.

- Úgy érzem, hogy nagyszerű formában vagyok és 110%-ot fogok nyújtani annak érdekében, hogy büszkék lehessenek ránk a szurkolóink.

A Crystal Palace vezetőedzője, Roy Hodgson is rendkívül örült annak, hogy a csapatában tudhatja a 33 éves hátvédet.

- Örülök, hogy Gary csatlakozott hozzánk. Ő egy fantasztikus labdarúgó, aki rengeteg nemzetközi és Premier League tapasztalattal rendelkezik.

A cikk lejjebb folytatódik

Cahill 2012 óta erősítette a Chelsea együttesét, ahol több mint 190 mérkőzésen lépett pályára és többek között két bajnoki címet, valamint BL-győzelmet is ünnepelhetett a Kékekkel.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

🤔 Thoughts on our new third kit?



Pre-order now 👉 https://t.co/HKG8BlhLbl #CPFC pic.twitter.com/F8aJ9QqGr5