Hivatalos: A Chelsea játékosa a MOL Fehérvár FC-ben folytatja a pályafutását

A 22 éves középpályás egyelőre csak kölcsönbe érkezik a magyar együtteshez.

Mint arról már korábban beszámoltunk a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC-ben folytathatja.

Igaznak is bizonyultak a MOZZART Sport információ, hiszen a mai napon már be is jelentették a 22 éves játékos szerződtetését a fehérváriak.

Danilo Pantic az elmúlt két szezont a Partizánnál töltötte kölcsönben, ahol 63 mérkőzésen lépett pályára és ezeken a találkozókon 10 gólig jutott, valamint rengetegszer szolgálta ki a társait is.

- Örülök, hogy itt lehetek, mindig az a célom a pályán, hogy trófeákért küzdjek és erre itt minden lehetőség adott. Bízom benne, hogy sikeres év áll előttünk csapatként, ehhez pedig én gólokkal és gólpasszokkal tudok majd hozzájárulni! Minden edzésen és meccsen a lehető legtöbbet szeretném kihozni magamból azért, hogy sikeres legyen a klub. - nyilatkozta a Mol Fehérvár FC honlapjának Danilo Pantic.

A szerb játékos egyelőre csak kölcsönbe érkezett a fehérvári együtteshez, de vételi opciója lesz rá a magyar klubnak és Kovács Zoltán sportigazgató szerint lesz is esélyük arra, hogy véglegesen szerződtessék a fiatal középpályást.

- Régóta kerestünk egy olyan labdarúgót a középpályára, aki picit stílusában más jellegű játékot hoz, mint a jelenlegi kerettagok. Egy sokat dolgozó, gyors és technikás játékos érkezett, akivel vezetőedzőnk, Marko Nikolics már dolgozott korábban, nyilván ez megkönnyítette az átigazolást, sokat jelentett az ő személye is az aláírásnál.

A cikk lejjebb folytatódik

- Danilo kölcsönben érkezett ugyan, de természetesen vételi opcióval rendelkezünk, úgy gondolom, van realitása annak, hogy hosszabb távon is a Vidit erősíti majd.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!