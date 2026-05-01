Hihetetlen sztori: rendszeresen kocsijában aludt a Bayern klasszis szélsője!

Michael Olise kapcsán egy egészen szokatlan, mégis sokatmondó történetet osztott meg korábbi edzője, Mark Bowen, amely tökéletesen illik a Bayern München támadójának híresen nyugodt, már-már laza személyiségéhez.

Bowen a ZDF „Bolzplatz” című műsorában idézte fel az angol válogatott játékos korai profi éveit, amikor Olise a Reading FC-nél bontogatta szárnyait. „Minden reggel, amikor megérkeztem az edzőközpontba, Michael már ott ült az autójában és aludt” – mesélte a szakember, aki ma már az angol ötödosztályú Forest Green Rovers sportigazgatója.

A történet hátterében egy nagyon hétköznapi, mégis fárasztó rutin állt. Olise akkoriban Londonban élt a családjával, és naponta ingázott a főváros és Reading között. „Azt mondta, nem akar dugóban ragadni, és nem akar túl sok időt tölteni az úton. Néha már hajnali fél hatkor elindult, hogy időben odaérjen az edzésre” – emlékezett vissza Bowen. A probléma viszont az volt, hogy a fiatal játékos a hosszú út végére rendre teljesen kimerült.

„Megérkezett az edzőpályára, és egyszerűen elaludt a volánnál. Amikor reggel kilenckor kezdődött az edzés, az idősebb játékosok odajöttek hozzám: ‘Hol van Michael? Miért nincs itt?’ Én pedig mondtam nekik: lehet, hogy késik az edzésről, de ti még aludtatok, amikor ő már a parkolóban ült. Csak egyszerűen elbóbiskolt. Kopogni kellett az ablakon, hogy felébredjen az edzésre” – tette hozzá nevetve Bowen.

Olise pályafutása azóta látványosan ívelt felfelé, bár az útja korántsem volt egyenes. Megfordult az Arsenal utánpótlásában, majd a Chelsea-nél töltött hosszabb időszak után a Manchester City is leigazolta, de ott mindössze egy évet maradt. Végül 15 évesen a Readinghez került, ahol kevesebb mint két évvel később már az első csapatban mutatkozott be.

„Sokszor elgondolkodom, miért pont a Readinghez került ezek után a klubok után” – mondta Bowen. „Egyetlen magyarázatot látok: talán túl magabiztosnak ítélték. Lehet, hogy egyes helyeken úgy gondolták, kicsit szerényebbnek kellene lennie.”

A Readingnél Olise hamar kulcsemberré vált, majd 2021-ben a Crystal Palace-hoz igazolt, ahol már a Premier League-ben is bizonyított. Innen vezetett az út a Bayern Münchenhez, amely 2024-ben mintegy 53 millió eurót fizetett érte. A befektetés gyorsan megtérült: a 24 éves játékos mára a világ futballjának egyik legjobb szélsőjévé nőtte ki magát.

Legutóbb a Paris Saint-Germain elleni 5–4-re elveszített BL-klasszikusban nyújtott kiemelkedő teljesítményt, és az idei szezonban is lenyűgöző számokat produkál: 47 mérkőzésen 20 gól és 29 gólpassz fűződik a nevéhez.



