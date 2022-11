Hihetetlen átigazolás: Európa-liga elődöntős csapatnál állhat össze a Sallai Roland-Szalai Attila páros!

A török listavezető komoly terveket szövöget.

A Fenerbahcénél komoly építkezés zajlik az utóbbi években, aminek már látható eredményei is vannak. Szalai Attiláék 13 fordulót követően vezetik a török pontvadászatot, és az Európa-liga csoportot is magabiztosan húzták be.

Azonban az isztambuli gárda nem bízna semmit sem a véletlenre, ezért télen tovább erősítené az amúgy sem gyenge keretét.

A török Spor információi szerint a sárga-kékek a Freiburg magyar válogatott támadóját, Sallai Rolandot nézték ki maguknak.

🗞️ Sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isim Freiburg’da top koşturan Roland Sallai oldu.



- Fenerbahçe’nin, devre arası transfer döneminde 25 yaşındaki Macar kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği ifade edildi. (A Spor) pic.twitter.com/xfHO88LDB9 — Kadıköy Ruhu (@kadikoyruhucom) November 14, 2022

Ugyan a török sajtóhírekkel mindig óvatosan kell bánni, azonban ha mégis összejönne az átigazolás, akkor Szalai Attila mellett egy másik magyar válogatott játékosnak is szoríthatnánk a 2012/13- as szezonban Európa-liga elődöntőig menetelő csapatnál.

