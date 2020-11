Higuaín szerint Cristiano Ronaldo nincs a legjobb támadók között

Gonzalo Higuaín az ESPN-nek adott interjúban beszélt arról, hogy szerinte kik a legjobb csatárok a világon. A felsorolásból kihagyta Cristiano Ronaldót, akivel a Real Madridban és a Juventusban is együtt futballozott.

„Jelenleg Lewandowski, Haaland és Benzema a legjobb – mondta Higuaín. – Karim tizenkét éve a legjobbak között van, Lewandowski mindig nyer valamilyen címer, Haaland pedig a jövő legnagyobb ígérete.”

Ugyanakkor Higuaín beszélt arról is, hogy Ronaldo minden idők legjobb csatára.

„Luis Suárez, Lewandowski, Edinson Cavani, Benzema, David Villa, vagy Zlatan Ibrahimovic mind a közelmúlt legjobb csatárai, de Ronaldo minden idők legjobbja. Mármint Ronaldo Nazario. Mindig is szerettem volna egy csapatban játszani vele, szerettem volna olyan lenni, mint ő és mindig másolni akartam.”

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world