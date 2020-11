Hiányzó főszereplő a liga rangadóján

Jön az a mérkőzés, amelyre mindannyian vártunk már a nyár óta, a spanyol élvonal 10. forudlójában az Atlético Madrid a Barcelonát fogadja a Wanda Metropolitano Stadionban.

Suárez és Messi, a két barát egymás ellen. Így nénze ki alapból a történet, ha két főszereplő közül előbbi játszana. Az uruguay-i támadó a pozitív koronavírus tesztje miatt nem léphet pályára excsapata ellen.

A 33 éves csatár 2014 és 2020 között erősítette a Barcelonát, az előző idényben a 194 gólt szerző Kubala Lászlót megelőzve, 198 góllal a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosává vált.

A szezon végén telefonon közölték Suárezzel, hogy az új edző - Ronald Koeman - nem számol vele a csapatban, pedig a támadó már készült a szerződéshosszabbításra, négy éves kontraktust szeretett volna aláírni.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world