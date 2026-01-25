Hiába hagyta el nagy reményekkel a Ferencvárost, úgy tűnik újabb átigazolásra kényszerül a támadó

Matheus Saldanha 2024 nyarán csatlakozott a Ferencvároshoz, ám mindössze egy idényt követően már tovább is állt, és az Egyesült Arab Emírségekben szereplő Al-Wasl FC-hez szerződött. A brazil támadó új csapatánál kiemelt igazolásnak számított, hiszen a klub történetének második legmagasabb legdrágább igazolásaként érkezett, ami jelentős elvárásokat támasztott vele szemben.

Az eddig eltelt időszakban 20 mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken két találatot szerzett, valamint két gólpasszt adott, s bár időnként megvillantotta képességeit, összességében nem tudta maradéktalanul hozni azt a szintet, amit az érkezésekor vártak tőle, így felmerült a távozás lehetősége is.

Ahogyan azt a brazil ESPN információi alapján az Öltözőn Túl megírta, több klub is figyelemmel kíséri a helyzetét: egy török, egy brazil, valamint egy kínai egyesület is érdeklődést mutat iránta, utóbbiak közül konkrétan a Shanghai Port neve került szóba. A közeljövő kulcsfontosságú lehet abból a szempontból, hogy Saldanha pályafutása újabb országban folytatódik-e.