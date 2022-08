Hiába a nagy hajrá a végén, az Európa-ligában folytathatja a Ferencváros

Magabiztos, 3–1-es győzelmet aratott az azeri Qarabag a Ferencváros otthonában, amely így búcsúzik a BL-selejtezőtől és az Európa-ligában folytatja.

Fontos mérkőzés várt a Ferencvárosra az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körének visszavágóján. A két csapat Azerbajdzsánban 1–1-es döntetlennel zárt, így a döntés a második mérkőzésre maradt.

A Qarabag gyors, támadó focival kezdte a mérkőzést, a Ferencváros védelme rövid időn belül háromszor is hibázott, harmadjára pedig kihasználta a lehetőséget az azeri együttes, és Abdellah Zoubir révén már a 7. percben előnybe került. Ezután a házigazda megpróbált váltani, a 10. percben Adama Traoré, míg a 30.-ban Tokmac lövésénél védett Shahrudin Mahammadaliyev. A zöld-fehérek az első játékrész ráadásának utolsó percéig nyomott, de az egyenlítés nem sikerült, így 45 percnyi játék után 1–0-s vendég vezetésnél vonultak szünetre a felek.

A fordulás után nem kellett sokat várni az újabb vendég gólra: egy újabb védelmi hiba után ezúttal Ibrahima Wadji tudott kiugrani, aki az 54. percben 2–0-ra módosította az állást. A folytatásban a Ferencvárosnak nem sikerült dominálnia a mérkőzést, nem tudott közelebb zárkózni ellenfeléhez, ráadásul a 78. percben nagyszerű játékkal vitte végig a labdát a Qarabag, majd Wadji megszerezte második találatát is.

Az utolsó percekre új erőre kapott a Ferencváros, amelyben nagy szerepet játszott Marquinhos becserélése is. A 86. percben aztán Adama Traoré szépíteni tudott, de ezzel be is állította a 3–1-es végeredményt, így a Qarabag 4–2-es összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája playoff körében.

A Ferencváros az Európa-liga selejtezőjének playoff körében folytathatja szereplését, amelyben az észak-macedón Shkupi és az ír Shamrock Rovers párharc továbbjutójával küzd meg a csoportkörért.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Ferencváros–Qarabag (azeri) 1–3 (A. Traoré 86., ill. Zoubir 7., Wadji 54., 78.)

