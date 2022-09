Hiába a jó forma, Gyurcsó Ádám nem számít Marco Rossi meghívójára

Nem érez sértettséget a kapitány iránt a szélső.

Habár tavaly nyáron Eszékről Ciprusra igazolt, s majd két éve nem lépett pályára a magyar válogatottban, Gyurcsó Ádám rendre hallat magáról, legutóbb éppen a múlt héten, amikor az Európa-ligában lőtt hatalmas szabadrúgásgólt a Dinamo Kijev hálójába, ráadásul csapata ezzel meg is szerezte a három pontot.

Marco Rossi azonban jelenleg nem számol a 31 esztendős futballistával.

„Egyáltalán semmilyen kapcsolatban nem vagyunk. Amit látunk, a válogatottnál kialakult egy mag, amire minden körülmények között, és érthetően is támaszkodik a kapitány. Én teszem a dolgom, jól érzem magam a pályán, jól játszom, jönnek a gólok, a gólpasszok. Nem gondolom, hogy a jövőben érkezhetne meghívó. Tényleg nagyon jól kezdtem a szezont, jól is érzem magam, azt gondolom, még mindig kevés magyar játszik az európai kupákban, de a kapitány kiválasztja a számára megfelelő játékosokat, én meg próbálom a lehető legjobban élvezni a bajnokikat és az európai kupameccseket" - nyilatkozta Gyurcsó az M1-nek.

„Én mindig azt mondom, egy játékosnak mindig legyen tiszta a lelkiismerete, tegye meg a lehető legtöbbet. Azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben jó teljesítményt nyújtottam, elég sok meccs van a lábamban is, de a kapitány így döntött. Megvannak a játékosok, akikben ő jó ideje bízik, és azt is látni kell, hogy azért amilyen posztokon számíthatna rám, azokon sokkal fiatalabb futballisták vannak előttem. A csapat jó ideje szinte ugyanazzal a kerettel van együtt, egyértelmű, hogy nagyon nehéz bárkinek is bekerülni, vagy ha be is kerül valaki, az inkább fiatal játékos. Én próbálom a továbbiakban is élvezni a futballt, gólokat rúgni, gólpasszokat adni, csinálni azt, amit szeretek" - vélekedik a szélső, aki azt is elárulta, tavaly nyáron majdnem hazaigazolt Magyarországra, most viszont szívesen hosszabbítana az AEK Larnacánál.

