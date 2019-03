Hétvégi tippajánló: Két Bundesliga-meccs és egy spanyol bajnoki a kínálatban

Tovább tapadnak-e a bajorok a dortmundiakra, folytatja-e jó sorozatát a Wolfsburg?

A www.tipplap.hu csapata – intelligens elemzőrendszere segítségével – felkészülten várja a találkozókat, és ismét három meccsel támadják be a hétvégé. Lássuk a triót!

Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Néhány hete még a Salátástálról is dönthetett volna a Mönchengladbach-Bayern München rangadó, ám a hazaiak gyenge formát mutatnak, így kiszálltak a versenyből. A zöld-feketék így is őrzik 3. helyüket, hazai pályán 9-0-2-es mérlegük brutális, bár a két vereség az utolsó két otthoni fellépésükön következett be.

A bajorok üldözik a Dortmundot, már csak 3 pont a lemaradásuk a pirosaknak a listavezető mögött. Goretzkáék jó passzban vannak, a BL-ben is állnak még, és természetesen céljuk a címvédés. Szombaton sem hibáznak, a 9-0-3-as mutatót tovább javítják.

TIPP:

1.5 fölött fizet a V kimenetel, amit gólokkal is megspékelhetünk…

Villarreal - Alaves

A Villarreal vendége az Alaves lesz szombaton délután. A sárgák még mindig kieső helyen tanyáznak, győzelmi kényszerben lépnek pályára. Az EL-ben még áll a társulat, de most már a La Ligára illene koncentrálnia. Az Alaves nagyszerűen szerepel az idei kiírásban, jelenleg is nemzetközi kupát érő helyen áll. Idegenben annyira nem meggyőzőek a galíciaiak, akik topformában sincsenek.

TIPP:

A motiváltabb házigazda 1,7 fölötti oddsszal fogadható.

Wolfsburg - Werder Bremen

Vasárnap a Budesligában a várakozások felett teljesítő Wolfsburghoz a középcsapat Werder látogat. A farkasok négy bajnoki óta veretlenek, fel is jöttek az 5. helyre. 38 pontosak, immár joggal pályáznak valamelyik EL-hely megszerzésére. Otthon felemásan szerepeltek eddig (4-3-4).

A brémaiak 32 pontnál járnak, klasszikus középcsapatnak számítanak. Idegenben sem veszélytelenek, ezt jól mutatja 4-3-4-es eredménysoruk. 2019-ben még nem kaptak ki tétmeccsen, a kupában a Dortmundot búcsúztatták.

TIPP:

A cikk lejjebb folytatódik

Gólokkal kalkulálunk, mindkét háló megzördülhet (1.70), és a +2.5 is vállalható opció.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!