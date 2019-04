Hétvégi tipp: A Bayern München meccse és két olasz találkozó a kínálatban

Ismét három meccsel támadja be a hétvégét a Tipplap.

A www.tipplap.hu csapata – intelligens elemzőrendszere segítségével – felkészülten várja a találkozókat. Lássuk a triót!

Genoa - Torino

A szombat délutáni Genoa-Torino meccs más-más szempontból, de fontos az együtteseknek. A házigazda nincs jó passzban, még nem tudott teljesen elszakadni a kiesőzónától. Otthon vegyesen teljesít, ami viszont fájó a piros-kékek számára, hogy a városi derbin kikaptak a hétvégén.

A bikák a nemzetközi porondra vágynak, de kissé belassultak az utóbbi hetekben: öt fellépésük közül csak egyet tudtak megnyerni. Zaza eltiltott lesz, de visszatér Belotti. Óvatos játékot, és félidei ikszet várunk az összecsapástól – 1.85-ért nem hangzik rosszul, de a végén is könnyen lehet, hogy pontosztozkodás lesz, ami viszont már tripla pénzt jelent.

Tipp: Félidőben X - 1,85

Cagliari - Frosinone

A Cagliari a Frosinónét fogadja – a vendégek az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatnak bele. A szárdok már biztonságban vannak, mellettük szól erősnek mondható hazai mérlegük, viszont eltiltás miatt szinte a komplett védelem hiányzik majd!

A sárga-kékek futottak egy jobb szériát, de legutóbb az ellen kikaptak. Most muszáj nyerniük, hogy életben maradjon a remény. Ciofániéktól bátor játékot várunk, ugyanakkor a szigetlakók is rendre betalálnak otthonukban. A gólváltás 1.85-öt ér az irodáknál.

Tipp: Mindkét csapat lő gólt - 1,85

- Werder Bremen

Két, pazar formában lévő alakulat csap össze ugyancsak szombaton az Allianz Arénában. A bajorok két hete átvették a vezetést a Bundesligában, legutóbb is sima győzelmet könyvelhettek el vendégként. Münchenben 10-3-1-es mérlegük félelmetes, szép számmal termelik a gólokat mostanság Lewandowskiék.

A Weser-parti együttes is parádézik: minden tétmeccsén betalált eddig, ezzel egyedülálló Európa topligáiban! A zöldek 2019-ben még nem kaptak ki tétmeccsen, a kupában is állnak, és a pontvadászatban is lassan EL-t érő pozícióba érkeznek. Kruséék esélyeit nagyon lenyomták az irodák, mi ebben az esetben inkább a találatokra megyünk rá, a mindkét fél betalál +2.5-tel mixelve már 1.9-et fizet!

Tipp: Mindkét csapat szerez gólt, 2,5 fél feletti gólszámmal - 1,9

