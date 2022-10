Az Ágyúsok angol válogatott játékosa heti 200 ezer fontot kereshet majd.

A talkSPORT információi szerint Bukayo Saka elfogadta az Arsenal szerződéshosszabbítási ajánlatát, és további öt évre a londoni csapatnál marad a 21 éves játékos. Saka heti 200 ezer fontot keres majd az új megállapodásnak köszönhetően, ezzel mintegy hétszeresére nő majd a bérezése, az öt év alatt pedig összesen 52 millió fonttal gazdagszik majd.

Saka az egyik legrosszabbul fizetett labdarúgó volt az Ágyúsok kötelékében heti 30 ezres díjazásával, most viszont egyből a legjobban keresők közé fog tartozni Gabriel Jesus és Thomas Partey társaságában. További jó hír az Arsenal rajongóinak, hogy egy másik tehetséggel, William Salibával is tárgyalóasztalhoz ültek az illetékesek, és csakúgy, mint Sakával, a francia védővel is 2027-ig hosszabbíthatnak majd a londoniak.

