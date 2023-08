Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A házigazda Szeged fordulatos találkozón 4–3-ra legyőzte a Vasas csapatát a labdarúgó NB II második fordulójának egyetlen szombati mérkőzésén.

Az MTI beszámolója szerint jobban kezdte a mérkőzést a házigazda alakulat, amely az első fél órában aktívan támadott, és ennek meg is lett az eredménye, mivel a Tisza-parti együttes két perc alatt két gólt szerzett. A szünetig a Vasas helyzetekig és kapufáig jutott, de szépítenie nem sikerült.

A második félidő elején a szünetben becserélt Radó András szállt be nagyon aktívan a meccsbe, és a 61. percben az ő góljával szépítettek az angyalföldiek, akik a hajrához közeledve ki is egyenlítettek. Az utolsó 15 perc aztán nagy izgalmakat és több fordulatot is hozott: előbb a Szeged szerezte meg újra a vezetést, majd a Vasas került emberhátrányba, de Radó büntetőből szerzett góljával a 92. percben megint egyenlített.

A slusszpoén mégis a hazaiaké volt, akik két perccel ezután ismét betaláltak az angyalföldi kapuba, így végül otthon tartották a három pontot.

Az élvonaltól az előző idény végén búcsúzott Vasas ezzel a második mérkőzésén a második vereségét szenvedte el, míg a Szeged kettőből kettőt nyert.

Alekszandar Sztevanovics, a csongádiak vezetőedzője a klub hivatalos oldalán gratulált a játékosainak, hiszen – mint fogalmazott – egy nagy győzelmet arattak egy nagyszerű csapat, a Vasas ellen.

„Nagyon nehéz meccs volt, mert több hiányzónk volt sérülésből adódóan, leginkább a középpályán. Büszke vagyok a játékosokra, sokat dolgoztak, megérdemelten nyerték meg ezt a meccset. Büszke vagyok a játékosaimra, hogy elfogadták az összes változtatást a meccs során. Köszönöm a szurkolóinknak is, hogy ilyen rossz időben is kijöttek, most könnyű szurkolni nekünk, mert megy a szekér, de ez nem lesz mindig így, és ennek a fiatal csapatnak szüksége van a támogatásra” – hangsúlyozta.

Desits Szilárd, a Vasas edzője a klubhonlapnak így értékelt a hármas sípszót követően követően:

„Egy izgalmas találkozó volt, de sajnos számunkra nem úgy végződött, ahogy szerettük volna. Nyilván ennek mi vagyunk a felelősei és az okai is. Sajnálom a csapatot, mert ahogyan a második félidőben teljesített, nem érdemelt vereséget. Az első részben nagy előnyt adtunk az ellenfélnek, így ők nyerték ezt a mérkőzést”.

Merkantil Bank Liga NB II, 2. forduló:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Vasas FC 4-3 (2-0)

Vasárnap játsszák:

Credobus Mosonmagyaróvár-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.30

Budafoki MTE-FC Ajka 17.30

Soroksár SC-Gyirmót FC Győr 17.30

Budapest Honvéd - HR-Rent Kozármisleny 17.30

ETO FC Győr - BVSC-Zugló 19.00

Aqvital FC Csákvár-Szombathelyi Haladás 19.00

Tiszakécskei LC-Nyíregyháza Spartacus FC 19.00

BFC Siófok-Pécsi MFC 19.00