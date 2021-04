Henry és Shearer a Premier Leauge Hall of Fame első tagjai

A Premier League hivatalos weboldalán közzétette, hogy elsőként Thierry Henry és Alan Shearer kapta meg a Hall of Fame tagságot.

Shearer Blackburnben lett Európa szerte ismert támadó, ahol óriási meglepetésre 1995-ben bajnoki címet tudott szerezni a Rovers-szel.. 1996-ban a Newcastle Unitedbe igazolt és végül itt is maradt pályafutás végéig, azonban egy valami nem változott: ugyanúgy ontotta a gólokat, mint Blackburnben. 441 Premier League mérkőzésen lépett pályára, ezeken 260 gólt szerzett, amivel ő minden idők legeredményesebb Premier League góllövője.

Thierry Henry, az Arsenal ikonja, aki háromszor nyert bajnoki címet az Ágyúsokkal, köztük a legemlékezetesebb a 2004-es veretlenül megnyert Premier League elsőség. A francia ikon 175 gólt szerzett a világ legerősebb bajnokságában, amellyel ő a legeredményesebb Arsenal játékosa a klub történetében.

"Az, hogy ezt a dícsőséget Alannek oszthatom meg ,igazán különleges a számomra. Amikor elkezdtem focizni gyerekként, csak arra gondoltam, hogy legyen egy pár cipőm, hogy játszhassak, most pedig Hall of Fame tag vagyok. Ha valaki karrierem kezdetén azt mondja nekem, hogy egy nap ezt elérem, nem hittem volna el" - mondta meghatottan az Arsenal ikonja.

