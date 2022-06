Haaland: „Először lek*vázott, majd azt mondta, hogy el fogja törni a lábam"

„Először lek*vázott, majd azt mondta, hogy el fogja törni a lábam, másfél perccel később gólt szereztem. Élveztem."

Tegnap este Svédország-Norvégia rangadót rendeztek a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A mérkőzést Erling Haaland duplájával a vendégek húzták be 2-1-re, a találkozó után az is kiderült, ki húzta fel ennyire a korábbi Dortmund játékost, hogy kettőt rámolt be a sárga-kékeknek.

Mi történt?

A norvégok Haaland 20. percben értékesített büntetőjével megszerezték a vezetést, a második félidő derekán pedig a Manchester City újdonsült sztárja megduplázta a vendégek előnyét. A gól előtt azonban igencsak felpaprikázták a 21 éves csatárt. Alexander Milosevic, a Nottingham Forest korábbi játékosa a nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette a Dortmund korábbi kiválóságát. Haaland így emlékezett vissza a gól előtti percekre:

„Először lek*vázott, majd azt mondta, hogy el fogja törni a lábam, másfél perccel később gólt szereztem. Élveztem."

Norvég csapattársa, Leo Skiri Ostigard is megerősítette, hogy nem tanácsos felidegesíteni 21 éves sztárcsatárt:

„Ostoba, aki fel akarja tüzelni Erlinget. Egyszer én is megpróbáltam edzésen, és soha többé nem fogom megtenni. Nagyon tetszik neki, és pillanatok alatt faképnél hagy."

Milosevic tagadta az őt ért vádakat, az AIK Stockholm játékosa szerint azért lehetetlen, hogy ő provokálta volna ellenfelét, mivel nem beszélik ugyanazt a nyelvet.

„Haaland nem tud svédül, én sem norvégul, sem angolul beszélek” – védekezett a védő.

Szerinted kinek van igaza?

Erling Haaland is relentless 🤖 pic.twitter.com/cXGKP7t3ak — GOAL (@goal) June 5, 2022

