Hazard döntött a jövőjéről, Sarri szerint ezt tiszteletben kell tartaniuk

A Leicester City elleni meccs után nyilatkozott a Chelsea sztárja

Eden Hazard elárulta, hogy már hetekkel ezelőtt meghozta a döntését a jövőjével kapcsolatban, de Maurizio Sarri továbbra is abban reménykedik, hogy a belga marad a -nél.

A Chelsea a Premier League utolsó fordulójában gólnéküli döntetlent játszott a Leicester City-vel, és végül harmadikként végezve harcolták ki az indulás jogát a következő kiírásában.

Hazard csupán a 68. percben állt be csereként a meccsen, ugyanis Sarri pihentetni szerette volna legnagyobb sztárját.

- Eden fáradt volt, ezért ma csak a kispadon kezdett. Az utolsó 25 percben beküldtem, mert megpróbáltuk megnyerni a mérkőzést - mondta az olasz szakember, majd kitért a játékos jövőjére.

- Úgy gondolom Hazard sok éven keresztül mindent megtett azért, hogy a lehető legjobbját tudja nyújtani, és most emiatt tisztelnünk kell a döntését. Én továbbra is azt remélem, hogy maradni fog.

A mérkőzés után maga Hazard is megszólalt, és elárulta, hogy nem a Bajnokok Ligája indulástól tette függővé a sorsát.

- Nem ezen múlott a dolog, én már meghoztam a döntésemet. Ezt már néhány hete közöltem a klubbal is, most pedig várom, hogy mi fog történni. Ez a dolog nem csak rólam szól, úgyhogy hiába szerettem volna mostanra mindent elrendezni. Nekem, önöknek és a szurkolóknak is várniuk kell még - mondta a Kékek klasszisa.

