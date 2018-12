Hazai pályán gyűjtötte be a három pontot az AS Roma

Nem okozott gondot a római csapatnak a Sassuolo.

Kora este folytatódtak a Serie A 18. fordulójának küzdelmei.

Pályára lépett többek közt az AS Roma is, akik a Sassuolo csapatát fogadták az olasz fővárosban.

Gyorsan vezetést szerztek a hazaiak, ugyanis már a 8. percben büntetőből volt erdményes Perotti. 1-0

A 23. percben megduplázták előnyüket a Farkasok, amikor két védő közt lépett ki Schick, eltolta a kapus mellett is és az üres kapuba passzolt. 2-0

A második játékrész is a rómaiakról szólt, és a 60. percben el is döntötték a három pont sorsát, nem is akármilyen találattal: a felezővonalnál a jobb szélen kapott labdát Zaniolo, aki lefutotta védőjét, majd a tizenhatoson belül egy visszahúzós csellel elküldte őt, és egy lövőcsellel leültette ellenfelét és a kapust, majd higgadtan bemelte felettük a labdát a kapuba. 3-0

A harmadik fővárosi találat után még a 90. percben Babacar tudott betalálni, ezzel kialakítva a 3-1-es végeredményt, amellyel a rómaiak jelenleg a 7. helyen állnak, a Sassuolo pedig a 11. pozícióban a tabellán.

A Serie A kora esti eredményei:

AS Roma 3 - 1 Sassuolo

Spal 0 - 0 Udinese

Torino 3 - 0 Empoli