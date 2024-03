Hatgólos meccsen duplázott a magyar válogatott csatár

Ádám Martin először volt eredményes a mostani bajnoki kiírásban, rögtön kétszer is.

A dél-koreai bajnokságban címvédő Ulszan magyar válogatott légiósa, Ádám Martin a mostani szezonban először szerzett gólt, rögtön kettőt is.

Az Inchon elleni hazai bajnokin Ádám Martin a 33. percben szerzett vezetést a csapatának: egy bal oldali beadás után fejelt a kapu hosszú oldalába. A második játékrészben, a 63. minutumban pedig a saját fejese után kipattanó labdát pofozta be közelről a hálóba.

Ez utóbbi találattal vezetett másodszor is a meccsen az Ulszan, amely azonban a magyar válogatott támadó remeklése ellenére sem tudta begyűjteni a három pontot, a meccs utolsó gólját ugyanis a vendégek szerezték, beállítva ezzel a 3–3-as végeredményt.

A címvédő két győzelem után először veszített pontokat a mostani kiírásban, de így is a tabella élén áll.

Ádám Martinnak ebben az idényben ez volt a második találkozója a pontvadászatban, az elsőn – ahol 61 percet töltött a pályán – nem talált be, rögtön a nyitányon pedig a kispadon kezdett és nem is cserélték be.

December közepe után volt ismét eredményes, akkor az Ázsiai Bajnokok Ligájában duplázott.

A magyar légiós – akinek Marco Rossi szövetségi kapitány legfrissebb keretében is szerepel a neve – összesen 46 meccsnél és 16 gólnál tart a dél-koreai élvonalban.