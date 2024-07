Hatalmas pofonba szaladt bele román másodosztályú ellenfelével szemben a Paks

A tolnaiak hazai pályán kerültek négygólos hátrányba.

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy lesz-e gól az Eb-döntőben, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A kupagyőztes Paksi FC 4–0-ra kikapott hazai pályán a román Corvinul Hunedoara csapatától csütörtökön a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén.

A román másodosztályban szereplő, szintén kupagyőztes vajdahunyadi rivális korán vezetést szerzett Sergiu Bus révén, majd közvetlenül a szünet előtt Marius Lupu talált a paksi kapuba. A hajrára Szabó Bálint kiállítása miatt az európai kupaporondon 13 év után másodjára szereplő Paks emberhátrányba is került, ezt pedig kihasználta a Corvinul, amely a mesterhármast elérő Lupu újabb két találatával jószerivel eldöntötte a párharcot.

A cikk lejjebb folytatódik

A visszavágót jövő csütörtökön Nagyszebenben rendezik, a továbbjutóra pedig a horvát HNK Rijeka vár a következő körben, míg a párharc vesztese a Konferencia-ligába átkerülve a ciprusi AEK Larnacával méri össze a tudását.





Az első helyzet ugyan egy szöglet után a Paksé volt, de az MTI tudósítása szerint a román másodosztályban szereplő riválisa korántsem futballozott megilletődötten, kifejezetten bátran támadott, egy bal oldali szögletkombináció végén pedig Balogh röviden fejelte ki a labdát, így Bus kapásból kilőtte a bal alsó sarkot.

A rekkenő hőségben egyenrangú küzdelem folyt a pályán, a Paksnak elsősorban a védekezésén érződött az idény eleji forma és a tétmeccsek hiánya, többször lemaradtak a román játékosokról, így a vendégek voltak veszélyesebbek. A szünetig a tolnaiaknak mindössze két komoly gólszerzési lehetőségük volt, de kihasználatlanul maradtak, a túloldalon viszont egy tökéletesen végigvitt kontra végén a vajdahunyadiak megduplázták az előnyüket közvetlenül a szünet előtt.

A folytatásra hiába cserélt kettőt Bognár György vezetőedző, ezzel nem sikerült rendezni a sorokat, ugyanis a románok két ízben is növelhették volna az előnyüket, Szappanosnak kellett nagyot védenie. Az idő múlásával visszaállt a Corvinul, így mezőnyfölénybe került a Paks, de ez teljesen meddőnek bizonyult, a kapura egyáltalán nem voltak veszélyesek a hazaiak, akik az utolsó negyedórára meg is fogyatkoztak Szabó Bálint durva szabálytalansága miatt. Az emberelőnyét gólokra váltotta a Corvinul, ugyanis Lupu hajrában elért duplájával – egyszer Vécsei felszabadítás helyett gólpasszt adott neki – magabiztossá tette az ilyen arányban is megérdemelt sikerét.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés:

Paksi FC-Corvinul Hunedoara (román) 0-4 (0-2)

Paks, 3891 néző, v.: Mohammad Usman Aslam (norvég)

gólszerzők: Bus (9.), Lupu (45+2., 86., 93.)

piros lap: Szabó B. (78.)

sárga lap: Kinyik (32.), Vécsei (72.), illetve Neacsa (86.), Bradu (89.), Ubbink (98.)

Paksi FC: Szappanos - Szabó J., Kinyik, Lenzsér - Osváth, Windecker (Vécsei, 69.), Balogh (Haraszti, a szünetben), Papp, Silye (Tóth B., a szünetben; Mezei, 81.) - Szabó B., Könyves (Böde, 62.)

Corvinul Hunedoara: Lefter - Bradu, Lica, Manolache, Iacob - Hrezdac (Pop, 78.) - Lupu, Roger, Neacsa, Pirvulescu (Ubbink, 85.) - Bus