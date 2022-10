Hatalmas örömmel fogadta csapata győzelmét a hatalmasat hibázó magyar középpályás

Schäfer András a mérkőzést követően megnyugodhatott, hiszen kiállítása ellenére az Union Berliné lett a három pont az Európa-ligában.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Schäfer András óriási butaságot követett el a Malmö-Union Berlin Európa-liga-csoportmérkőzésen, amely után az első félidő hosszabbításának első percében azonnali piros lappal kiállították. A találkozót aztán megfogyatkozása ellenére is megnyerte a berlini csapat Sheraldo Becker találatával, a mérkőzést követően pedig a magyar középpályás is megnyugodhatott, amelyről most Twitteren tettek közzé egy videót.

