Hat játékost biztosan megtartana a Barca - drasztikus változások következnek

Továbbra is nehéz helyzetben a Barcelona: a bajnokságban bár már csak öt pontos hátrányban vannak a listavezető Atletico Madriddal szemben, viszont a Sevilla elleni 2-0-ás és a PSG-től elvenvedett 4-1-es fiaskó után a spanyol kupából és a Bajnokok Ligájából is a kiesés szélére kerültek.

Pénzügyileg is rosszul áll a szénájuk: mint ismert, több, mint egy millárd eurós adósságot halmoztak fel az évek során. A spanyol AS szerint drasztikus változások állhatnak be a klubnál, a keret felét elküldhetik és csak hat játékos számára garantálják, hogy a következő szezonban is a Barca mezében játszhatnak.

A Besoccer magazin meg is nevezte azt a hat játékost, akitől nem szívesen válna meg a katalán együttes:

Ter Stegen kapus mellett a holland Frenkie de Jong, a sajátnevelésű Pedri, az uruguayi védő Ronald Araújo, a sztártehetség Ansu Fati és természetesen a csapat legnagyobb csillaga, Lionel Messi maradására biztosan törekedne a vezetőség - habár az elnök kiléte továbbra sem ismert, március 7-én lesznek a választások.

A többi játékos tekintetében az életkor, a teljesítmény és a fizetés lesz a mérvadó szempont, hogy maradhatnak-e a klub szolgálatában. Messi jövőjén azonban rengeteg más játékos sorsa is múlik.

