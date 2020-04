Harry Redknapp: Kane méltó utódja lenne Agüerónak Manchesterben

A Tottenham egykori mestere bízik abban, hogy Harry Kane marad a Spursnél, de amondó, nagyszerűen illene a Manchester Citybe is.

Az utóbbi hetekben egyre többet pletykálnak a ködös Albionban a klasszis támadó klubváltásáról, sőt maga Kane is úgy fogalmazott, hogy csak azért, mert imádja a klubot, nem marad a Spursnél pályafutása végig.



Az angol lapok beszámolói alapján a lesz Kane fő kérője, ám Harry Redknapp más állomáshelyet is el tud képzelni az angol válogatott csapatkapitányának, bár amondó, bárhol megállná a helyét.



„Bármely csapatnak komoly erősítést jelentene. Nagyszerű játékos és egy igazi profi. Remélem, marad a Tottenhamnél, de nem fog, hacsak nem kezdenek el trófeákat nyerni” – erősített rá Alan Shearer véleményére a Sky Sports hírműsorában az angol edzőlegenda, aki négy éven át irányította a Tottenhamet.



„Képzeljük el, micsoda játékos lehetne egy élcsapatnál! Még egyszer mondom: ahogy a szurkolók, én sem szeretném, hogy távozzon a Spurstől, de micsoda középcsatár lehetne a Manchester Citynél, pláne, hogy Agüero pályafutása is lezárul egyszer” – fogalmazott hozzátéve, nem biztos, hogy ez a megfelelő idő arra, hogy nagyot kaszáljon az eladásával a londoni gárda.



„A Tottenham keretére ráférne a változás nyáron, de vajon szánnak rá pénzt? És úgy egyáltalán: lesz olyan csapat, amely nagy pénzt fordít az átigazolásokra a következő egy-két évben?” – tette fel a kérdést a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira utalva Redknapp.



Jamie O’Hara, a Spurs korábbi játékosa is egyetért abban Redknapp-pel, hogy a londoni csapatnál megérett az idő a változásra, még ha ehhez be is kell áldozni a klub legnagyobb értékét.



„A Tottenhamnek újjá kell építenie a keretét. Négy, vagy öt játékosra is szükség van, hogy valóban változzanak a dolgok, és hogy ott tartsanak, ahol tartaniuk kéne. Ha el akarják adni Kane-t, akkor addig kell, míg csúcson van. Márpedig piaci érték szempontjából most ott van” – nyilatkozta O’Hara a talkSPORT-nak.

Forrás: m4sport.hu