Harry Kane új szerződést kötne – feltételekkel

A Teamtalk.com információi szerint Harry Kane továbbra is nyitott arra – igaz csak záradékokkal, – hogy új szerződést írjon alá a Tottenham.

Kane-nek még mindig három év van hátra a szerződéséből, ennek ellenére nyáron nagyon szeretett volna távozni Londonból. Ahogy az idő haladt előre, úgy lett egyre világosabb, hogy nem lesz a Manchester City labdarúgója, így pedig kénytelen-kelletlen maradt a Tottenhamnél.

Kane most akár új szerződést is aláírna klubjával, de heti 500 ezer fontot szeretne keresni. És ha erre még hajlanának is a Tottenham vezetői, az egyéb záradékok miatt lehet, hogy semmi sem lesz az üzletből. Az Eurosport úgy tudja, a busás fizetés mellé egy minimum elengedési díjat is szeretne Harry Kane új kontraktusába.

A Teamtalk.com azonban úgy tudja, hogy nem is elsősorban az összeg a kérdéses, hanem az, hogy Kane a csapat szereplésén múlna, hogy megy, vagy marad. Nyilván, ha a Spurs nem jutna be a Bajnokok Ligájába, akkor Kane könnyebben válthatna klubot, és olyan együttesbe igazolhatna, melyben végre kvalitásaihoz méltóan címekért küzdhetne. Ezek a lehetséges záradékok azonban egyáltalán nem nyerték el a Tottenham vezetőinek tetszését, így pedig ki tudja, hogy lesz-e valaha aláírás Harry Kane új, tottenhames szerződésén.

