Harry Kane megszerezte az első mesterhármasát a Bundesligában

Harry Kane mesterhármasának is köszönhetően, kiütéses, 7–0-ás győzelmet aratott a Bayern München hazai pályán a Bochum ellen a német élvonal 5. fordulójában. A liga „magyaros” csapatai is nyertek a szombati játéknapon.

Bayern München-Bochum 7–0

Megszerezte első mesterhármasát a Bundesligában Harry Kane. Az angol válogatott gólrekordere a 12., az 54. és a 88. percben talált be, emellett két gólpasszt is kiosztott. A rekordbajnok már a szünetig négygólos előnyre tett szert, a Tottenhamtől igazolt sztárcsatár mellett Choupo-Moting, de Ligt, Sané és Tel is beköszönt.

A győzelem révén a címvédő Bayern visszakerült a Bundesliga tabellájának élére, egy ponttal megelőzve három csapatot, köztük a Stuttgartot, amely pénteken 3–1-re legyőzte a Darmstadtot.

Harry Kane tehát szombaton hétre növelte bajnoki góljainak számát, ezzel klubrekordot állított fel: az eddigi csúcstartók, Gerd Müller, Miroslav Klose és Mario Mandzukic „csak” ötször találtak be az első öt meccsükön.

Mönchengladbach-RB Leipzig 0–1

A magyar válogatott kapusa, a sérüléséből nemrég felépült Gulácsi Péter a kispadról nézte végig az RB Leipzig vendégjátékát, a sérült Willi Orban viszont még jó ideig partvonalon túlra kényszerül. A vendégcsapat a 75. percben szerezte meg a győztes gólt, az öt perccel korábban csereként beállt Timo Werner a kapus mellett is elvitte a labdát, majd kiszorított helyzetből a kapufa segítségével talált a hálóba. A lipcseiek győzelmükkel a tabella harmadik helyén zárták a játéknapot.

Union Berlin-Hoffenheim 0–2

Már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert a Hoffenheim, amely a kispadra nevezte a magyar válogatott védőjét, Szalai Attilát. Kramaric a 22. percben értékesített egy büntetőt, majd a 38. minutumban Beier közelről vette be a berlini kaput. Az eredmény a későbbiekben nem változott, így a vendégcsapat sorozatban a negyedik győzelmét aratta és feljött a tabella negyedik helyére.

NÉMET BUNDESLIGA, 5. FORDULÓ

Augsburg–Mainz 2–1 (Demirovic 15., 45., ill. Ajorque 6.)

Bayern München–Bochum 7–0 (Choupo-Moting 4., Kane 12., 54., 88., De Ligt 29., Sané 38., Tel 81.)

Borussia Dortmund–Wolfsburg 1–0 (Reus 68.)

Mönchengladbach–RB Leipzig 0–1 (Werner 75.)

Union Berlin–Hoffenheim 0–2 (Kramaric 22. – 11-esből, Beier 38.)