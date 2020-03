Harry Kane: imádom a Spurst, de ettől még nem biztos, hogy maradok

(C) Getty Images

(C) Getty Images

Az angol támadó minél előbb trófeákat szeretne nyerni, így elképzelhető, hogy távozik majd a tavalyi BL-döntős együttestől.

A Tottenham sztárja már egyáltalán nem zárja ki, hogy távozik az együttestől, de az sem kizárt, hogy marad majd a londoi együttesnél.

A 26 esztendős angol válogatott csatár erről az Instagram-oldalán beszélt, amikor élő interjút készítettek vele.

„Ez az egyike, amivel kapcsolatban nem tudom sem azt mondani, hogy igen, sem azt, hogy nem. Imádom a Spurst, mindig is imádni fogom, de mindig is úgy álltam hozzá, hogyha nem érzem, hogy csapatként előrébb tudnánk jutni, akkor nem maradok csak úgy kedvtelésből. Ambiciózus vagyok, aki folyamatosan fejlődni szeretne, jobbá akarok válni, és ott szeretnék lenni a legeslegjobb játékosok között. Szeretnék trófeákat nyerni” – vélekedett Kane, aki a folytatásban is nyitva hagyta a távozás lehetőségét.

Több csapat

„Úgyhogy minden attól függ, hogy az alakulat milyen lesz. Tehát nem egyértelmű, hogy örökké itt maradok, de az sem, hogy távozom. Több éve remek csapatunk van, de valami okból kifolyólag nem nyerünk trófeát. Közel vagyunk hozzá, de valamiért nem sikerül, ezt pedig játékosként nagyon nehéz feldolgozni. Természetesen győzni akarok, serlegeket nyerni a gárdával, és inkább hamarabb, mintsem később, úgyhogy meglátjuk, mi történik.”

A cikk lejjebb folytatódik

Harry Kane eddig 278 tétmérkőzésen lépett pályára a Tottenham felnőttcsapatában, és összesen 181-szer volt eredményes, emellett kiosztott 30 gólpasszt is.

Forrás: nemzetisport.hu