Harry Kane a Bayern védőit dicsérte, Wayne Rooney azonban másképp látta kilencgólos mérkőzést

Amint arról a GOAL is beszámolt, kilenc találatot hozott a francia és a német bajnok BL-csatája.

A Bayern München játékosa, Harry Kane csapata belső védőit emelte ki a lefújást követően, akik rengeteget dolgoztak, csak a támadók zsenialitása beárnyékolta mindezt.

"Annak ellenére, hogy kilenc gólt hozott a találkozó, elképesztő védekezést láthattunk kezdte az Amazon Prime-nak. – Adottak voltak a világ legjobb játékosai. A legjobb támadók, a legjobb védők. Természetesen néha a támadók kerülnek ki győztesen egy-egy párharcból, és megmutatják a képességeiket. Ha megnézzük a középhátvédeket, néha középpályásként, néha támadóként játszanak, máskor meg a szélsők ellen kell helytállniuk, dicséret jár nekik. Ez nagyon nehéz. Szerintem kiemelkedőek voltak."

Ugyanakkor az Amazon Prime szakértőjeként dolgozó Wayne Rooney egészen más színben tűntette föl a (bajor) belső védőket.

"Imádom Harry Kane-t. De nem létezik, hogy egy ilyen mérkőzés után dicsérheti az együttese védőit. Talán azért tette, mert a csapattársairól van szó, és egy kis önbizalmat szeretne nekik adni a jövő heti visszavágóra. Mindkét csapat borzasztóan védekezett" – szögezte le Rooney.

