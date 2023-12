Három pontot köszönhet a hajrában értékesített büntetőnek a Chelsea

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Chelsea Noni Madueke 88. percben, büntetőből szerzett góljával nyert 2–1-re hazai pályán a Crystal Palace ellen szerdán a Premier League 19. fordulójában.

A hazaiaknál most először szerepelt bajnokin a kezdőcsapatban a nyáron szerződtetett, ám egy sérülés miatt még az előszezonban hónapokra elveszített Christopher Nkunku.

Bár a francia gólvadásznak sok köze nem volt hozzá, a Chelsea viszonylag hamar vezetést szerzett: a szép összjáték végén Malo Gusto passza után a 13. percben Mihajlo Mudrik a tizenhatoson belül kapta a labdát, amit kapásból vágott a kapu közepébe (1–0).

Az ukrán csakhamar önmaga és egyúttal csapat második gólját is megszerezhette volna, ám hibázott és ez megbosszulta magát. Az első félidő ráadásában, a 46. minutumban Jordan Ayew ívelte be a kapu elé a játékszert, amit Michael Olise még át is vett, mielőtt a rövid sarokba küldte volna (1–1).

A Chelsea hajtott ugyan a győztes gólért, de az jó ideig csak nem akart megszületni.

A hajrában Nicolas Jackson bevette ugyan a vendégek kapuját, a játékvezető a VAR-ellenőrzés után les miatt érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később azonban már a hazaiaknak kedvezett a videóbíró, az mutatott ugyanis rá, Noni Maduekét szabálytalanul szerelték a tizenhatoson belül. Maga a sértett végezte el a büntetőt, amelynek eredményeként a 89. percben a bal alsó sarokban landolt a labda (2–1).

A Chelsea tehát megszerezte szezonbeli hetedik győzelmét, de még így is csak a középmezőnyben, a tizedik helyen tanyázik. A Crystal Palace a 15. pozícióban zárta a játéknapot.