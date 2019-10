"Három napig nem tudtuk elérni" - kitálalt a Dortmund egykori tolmácsa Dembélével kapcsolatban

Így került Barcelonába a francia játékos.

Massimo Mariotti, a korábbi tolmácsa feltárta a részleteket Ousmane Dembélé eltűnésével és sztrájkjával kapcsolatban, amivel kiharcolta a Barcelonába igazolását.

A francia játékos 2016-ban érkezett meg Németországbe a Rennes csapatától, és rögtön felhívta magára a figyelmet a sebességével, a technikai tudásával és gólérzékenységével.

Dembélé fantasztikus teljesítményt nyújtott Thomas Tuchel irányítása alatt a Dortmundnál, így amikor a eladta Neymart a Paris Saint-Germainnak, kézenfekvővé vált a megszerzése.

A Dortmund először nem szerette volna mindössze egy szezon után elengedni egyik legnagyobb értékét, Dembélé azonban sztrájkba kezdett, és napokig nem tudtak a hollétéről.

- Mindenki tőlem kérdezgette, hogy hol lehet, azonban én sem tudtam. Próbáltam elérni őt és az unokatestvérét is, de hiába. Három napon keresztül egyiküket sem tudtuk elérni. Valahogy úgy éreztem, hogy már nincs is Dortmundban, ezért elmentem a házához, ahol megtudtam, hogy reggel az édesanyjával együtt elutazott Franciaországba. Ousmane egyetlen éjszaka alatt eltűnt, és később csak én tudtak felvenni vele a kapcsolatot. Megmondtam neki, hogy vissza kellene jönnie, hogy megbeszéljük a dolgokat, és meg kell értenie a klubot, profiként kell viselkednie. Akkor viszont már túl késő volt - nyilatkozta a Goalnak és a SPOX-nak Mariotti, aki a beilleszkedésben segítette Dembélét, és azóta már a rivális Schalkénál dolgozik.

Mariotti azt is elárulta, hogy egy fiatal játékosnak szinte sosem könnyű a beilleszkedés egy új országban, de Dembélé sosem volt egyedül.

- Sosem volt egyedül. Az unokatestvére és a legjobb haverja is vele élt. Az édesanyja is rendszeresen meglátogatta, már szinte teljesen leterhelték. Ő maga mindig nyugodt volt, és azt mondta 'majd Massimo megoldja'. Thomas Tuchel is szinte naponta beszélt vele, és együtt elemezték videón a játékát. Ő azt mondta nekem, hogy vigyázzak rá, mert a csapatnak nagy szüksége van rá. Végsősoron az életstílusa megengedte, hogy remek teljesítményt nyújtson Dortmundban.

Dembélé végül elérte a célját, és a klub elengedte Barcelonába. A távozását követően több olyan hír is megjelent, melyek szerint a játékos olyan szörnyű állapotban hagyta a lakását, hogy a főbérlő később beperelte. Mariotti szerint azonban ebből semmi sem igaz.

- A tanácsadói megkértek, hogy menjek el a házhoz, és készítsek pár képet. Miután elköltözött elvittem a kulcsait is a tulajdonoshoz. Semmiféle szemetet nem találta, tökéletes állapotban hagyta a házat. Még a letétet is visszakapta.

