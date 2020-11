Három mérkőzés ma a hölgyeknél

A 11. forudlóval folytatódik a Simple Női ., ahol ugyan egy mérkőzés elmaradt, de hátra van még három a mai nap folyamán.

A DVTK - Astra találkozó előtt a vendégek jelezték a DVTK felé, hogy nem tudnak elutazni Miskolcra a két női labdarúgócsapat vasárnapra kiírt NB I-es bajnoki mérkőzésére, így az MLSZ versenybizottsága 3–0-s gólkülönbséggel a diósgyőri klub javára ítélte a három pontot.

Ennek tudatában a csonkafordulót ma be is fejezik.

A jelenleg listavezető csapata a -Viktória csapatát látja vendégül a BKV pályán. A szombathelyiek kilenc forduló alatt - a Kelen SC elleni összecsapásukat elhalasztották - kilenc pontot gyűjtöttek, mellyel az ötödik helyen állnak. A két csapat egyébként a 4. fordulóban már megmérkőzött egymással, akkor idegenben 3-0-ra az MTK nyert.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world