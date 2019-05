Három játékos került ki a magyar válogatott keretéből

Marco Rossi szűkített az Eb-selejtezőkre készülő kereten.

A magyar labdarúgó-válogatott Bódi Ádám, Eppel Márton és Gazdag Dániel nélkül kezdi meg a felkészülést jövő hétfőn az Azerbajdzsán és Wales elleni Eb-selejtezőkre, az és a Sporting Kansas játékosai pedig csak június 2-án érkeznek meg Telkibe - tette közzé kedd este az mlsz.hu.

Ahogy azt Marco Rossi a bő keret kihirdetésekor elmondta, ezen a héten – a legtöbb bajnokság befejezését követően – szűkíti a meghívott játékosok névsorát. Az RB Leipzig jelezte a szakmai stáb számára, hogy két magyar válogatott játékosa, Gulácsi Péter és Willi Orbán csak június 2-án, a hivatalos FIFA-dátum kezdetekor csatlakozhat a válogatotthoz, illetve a Sporting Kansas KC vezetősége is csak ekkor engedi el Baráth Botondot és Németh Krisztiánt. Mellettük egyelőre a sérült Kádár Tamást is kénytelen nélkülözni a csapat a jövő heti edzések során, bár a Dinamo Kijev hátvédje már most is a magyar válogatott sport-fizioterapeutáival végzi a rehabilitációs munkát.

Az ő távollétük nagyban befolyásolja a felkészülés első hetében elvégezhető munkát, így a szövetségi kapitány egyelőre mindössze három fővel szűkítette a keretet:

Bódi Ádám, Eppel Márton és Gazdag Dániel nem csatlakozik a csapathoz a március 27-én kezdődő felkészülésre.

– Sajnos az RB Leipzig és a Sporting Kansas játékosai csak június 2-án csatlakozhatnak hozzánk, viszont a hatékony edzésmunkához elegendő számú játékossal kell dolgoznunk már az első héten is, így egyelőre csak három fővel szűkítettük a keretet. Arról, hogy végül kik utaznak majd velünk Bakuba, leghamarabb a jövő hét végén döntünk majd a szakmai stábbal – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak.

A magyar válogatott jelenlegi, egyelőre 29 fős kerete:

Kapusok

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gróf Dávid (Budapest )

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Kovácsik Ádám (Mol-Vidi FC)

Védők:

Baráth Botond (Sporting Kansas KC)

Bese Barnabás (Le Havre)

Ferenczi János (DVSC)

Fiola Attila (Mol-Vidi FC)

Kádár Tamás (Dinamo Kijev)

Korhut Mihály (Árisz Szaloniki)

Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC)

Pávkovics Bence (DVSC)

Vinícius Paulo (Mo-Vidi FC)

Willi Orbán (RB Leipzig)

Középpályások:

Holman Dávid (Slovan Bratislava)

Kalmár Zsolt (DAC)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Kovács István (Mol-Vidi FC)

Nagy Ádám (FC Bologna)

Pátkai Máté (Mol-Vidi FC)

Szoboszlai Dominik (RB Salzburg)

Támadók:

Dzsudzsák Balázs (ai-Ittihad)

Holender Filip (Budapest Honvéd)

Nagy Dominik (Legia Varsó)

Németh Krisztián (Sporting Kansas KC)

Szalai Ádám (TSG )

Varga Roland (Ferencvárosi TC)

Vida Kristopher (DAC)

Zsótér Donát (Újpest FC)