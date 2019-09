Három góllal győzött Horvátországban az U17-es vb-csapat

Négy találatot szerzett a magyar együttes.

Preisinger Sándor együttese 4-1-re legyőzte a horvátokat Csáktornyán, felkészülési mérkőzésen, számolt be minderről az mlsz.hu.

Az október 26-án kezdődő U17-es világbajnokságra készülő magyar válogatott utolsó felkészülési mérkőzéseit játssza a héten a brazíliai vébé előtt. A keddi, csáktornyai összecsapáson Preisinger Sándor szövetségi edző a keret azon tagjait jelölte a kezdőcsapatba a házigazda horvátok ellen, akik oroszlánrészt vállaltak a tavaszi, Európa-bajnoki ötödik hely megszerzésében. Ugyanakkor nem mindenki vehet részt az összetartáson a kulcsemberek közül: Buna Gábor, Zuigeber Ákos és Kata Mihály ezúttal nem tarthatott az együttessel, visszatért ugyanakkor egy év kihagyás után a keretbe Baráth Péter és Mester Csaba.

A mieink kitűnően kezdték az összecsapást, és már a 6. percben vezetést szereztek: Komáromi György jobb oldali beadása után az érkező Németh András pörgetett közelről a hálóba (0-1). A 12. percben megdupláztuk az előnyünket, Major Sámuel jobb oldali szabadrúgását követően Horváth Milán fejelt a bal alsó sarokba (0-2). Újabb egy perccel később is középkezdéshez készülődhettek a horvátok, ezúttal Major Sámuel volt a gólszerző: 5 méterről helyezett a bal alsó sarokba (0-3). Bár a horvátok valamelyest összekapták magukat, a folytatásban is a magyar válogatott játszott veszélyesebben, könnyedén szerezhettünk volna újabb gólt, gólokat, ha egy kicsivel koncentráltabbak a befejezéseink.

A második félidő kiegyenlített játékot hozott, továbbra is taktikusan, fegyelmezetten futballoztunk, érvényre juttattuk az akaratunkat, a horvátok nem találtak fogást rajtunk. A 60. percben egy szöglet után büntetőt ítélt a hazaiaknak a játékvezető, amit a horvátok értékesítettek, de a 72. percben visszaállítottuk a háromgólos különbséget: egy labdaszerzést követően Posztobányi Patrik indította Komáromit, aki kapura vezette a labdát, majd egy csel után a hálóba lőtt (1-4). A hátralévő időben itt is, ott is adódott egy-két lehetőség, de a 17. születésnapját ezen a napon ünneplő Hegyi Krisztiánnak nem kellett komolyabb védést bemutatnia a kapunkban. Az eredmény a lefújásig nem változott, válogatottunk megérdemelt győzelemmel zárta a találkozót.

– Taktikusan és éretten futballozva végig kontrolláltuk a meccset, örülök, hogy a legutóbbi összetartás óta eltelt rövid idő alatt ekkorát változtunk a helyes irányba. Mindenki koncentráltan játszott, mentálisan rendben volt, bízom benne, hogy ezzel visszatértünk arra az útra, amin az Eb-ig haladt a csapat. Külön örülök, hogy a visszatérő játékosok is pozitív képet mutattak, csütörtökön a keret minden tagja megkapja a lehetőséget, hogy bizonyítsa, helye van a vb-keretben – értékelt a mérkőzés után Preisinger Sándor.

Horvátország- 1-4 (0-3)

A cikk lejjebb folytatódik

Magyarország: Hegyi Krisztián - Orosz Donát (Hosszú Zétény, 46.), Balogh Botond, Horváth Milán, László Dávid - Ominger Gergő (Tóth Borisz, 62.), Posztobányi Patrik - Komáromi György (Hajdú Roland, 78.), Kosznovszky Márk (Baráth Péter, 62.), Major Sámuel - Németh András (Mester Csaba, 62.)

