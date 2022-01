Három ferencvárosi az Afrikai Nemzetek Kupáján

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hajnal Tamás az M4 Sporthíradónak nyilatkozott, a zöld-fehérek sportigazgatója egyebek mellett beszélt arról is, hogy valamelyest nehezíti a felkészülést, illetve majd a bajnoki folytatást, hogy a három ferencvárosi labdarúgó (a két Mmaee, és Laidouni) ott lesz az Afrikai Nemzetek Kupáján.

„Az egyik oldalról örülünk, hogy ilyen rangos tornán vesznek részt a játékosaink, reméljük, hogy minél sikeresebben fognak szerepelni. A másik oldalról természetesen hátrány is, hogy ebben az időszakban nem, tudnak velünk lenni, hiszen három fontos játékosról van szó. Végül is ritmusban lesznek, mérkőzésekről fognak jönni, így nem lesz probléma a formaidőzítéssel. Ez egyben lehetőség másoknak, hogy ezt az időszakot kihasználják, és bizonyítsák az edző számára, hogy helyük van a csapatban” – mondta az M4 Sporthíradónak Hajnal Tamás.

Természetesen szóba került a téli átigazolási piac is, mely nemsokára nyit. Hajnal Tamás szavaiból arra lehet következtetni, hogy ezúttal nem lesz túl nagy mozgás a keretben.

„Vannak elképzeléseink, most az nagyon fontos, hogy Sztanyiszlav Csercseszov és stábja minél gyorsabban fel tudja mérni a játékosok szintjét, figyelembe véve azt is, hogy mire lehet esetleg szükségünk, de összességében egy bő és kvalitásában is kiegyenlített keretünk van, néhány fiatallal, akik remélhetőleg megteszik a következő lépést a fejlődésükben”

