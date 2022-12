Három évig perelte az egykori magyar szövetségi kapitány az Újpest tulajdonosát!

Aztán a nyáron arra is volt esély, hogy leüljön a lila-fehérek kispadjára.

Újpesten kezdte a pályafutását, és ott is akarta befejezni, azonban Roderick Duchatelet egy csúnya ügy végén elküldte a csapattól, majd 2015-ben, a Puskás Akadémia akkori elnöke bejelentette, hogy visszavonul, miközben ő a szerződéshosszabbításra készült - erről is beszélt Szélesi Zoltán a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

"Hollandiában a Nijmegennél egy plusz egy éves szerződésem volt, de mert Duchatelet hívott, egy év után hazajöttem. A tulajdonos nem volt elégedett a csapat teljesítményével az első idény után, ezért az anyagi nehézségekre hivatkozva a bérek megkurtítását kezdeményezte. Sehol máshol nem mentem volna bele ebbe, csakis Újpesten. Ami ezek után következett, arra ma sem találok szavakat. Miután aláírtam az addigi szerződésem megszüntetését, az újból, arra hivatkozva, hogy azt előbb a többi játékoséval együtt be kell vinnie az MLSZ-be, Duchatelet nem adott saját példányt. Majd kitiltott a Megyeri úti létesítményből, kirúgott, mintha nem is létezne az új megállapodás. Három éven át tartó pereskedés után nyertem el az igazamat. Kész szerencse, hogy az ügyvédem tanácsára telefonnal lefotóztam az új szerződést, ami perdöntő bizonyítékul szolgált. Ilyen inkorrektséggel egyszer sem találkoztam a pályafutásom során" - mesélte a Magyar Nemzetnek Szélesi, aki légiósként Németországban, Franciaországban és Görögországban is megfordult.

Az egykori védő pályafutása befejezése is furcsára sikeredett, arra is volt esély, hogy a Ferencvárosban kössön ki.

"Felcsúton, talán mondhatom, kölcsönös megelégedésre töltöttem el egy évet, a csapatnak sikerült bennmaradnia az NB I-ben. Terveztük, hogy meghosszabbítjuk a szerződésemet egy évvel, ám az idény végén a klub akkori elnöke bejelentette, hogy Tóth Balázzsal együtt én is visszavonulok. Mit tehettem volna ezek után? Vidékre már nem akartam eligazolni, nem titok, megkörnyékezett a Fradi akkori edzője, de újpestiként mégsem mehettem oda, így hát abbahagytam a játékot. Még sincs keserűség bennem emiatt, mert az élet váratlan gyorsasággal kárpótolt. 2015 júniusában a Litvánia elleni mérkőzésen még játékosként köszönhettem el a válogatottól, négy hónappal később pedig már pályaedzőjeként tagja voltam Bernd Storck stábjának, megélhettem a Norvégia elleni győztes párharcot és ott lehettem az Európa-bajnokságon is" - mesélte az U19-es válogatott szövetségi edzője, aki 2017-ben két meccs erejéig a felnőtt nemzeti együttes szövetségi kapitánya lehetett.

"Nyilván nem úgy akartam kiérdemelni ezt a dicsőséget, hogy a főnökömet menesztik, de senki sem mondott volna nemet a helyemben. Távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, készen álltam a feladatra, de ma sem csinálnék semmit sem másként" - emlékezett vissza Szélesi, hozzátéve, célja, hogy visszatérjen a felnőtt futballba, és nem csak az NB I vonzza, de a nyáron közel állt ahhoz, hogy átvegye az Újpest irányítását.

"Ott születtem, ott nevelkedtem, ott lettem profi futballista, ma is ott élek, ezer szállal kötődöm Újpesthez. Amikor zajlottak a tárgyalások a klub esetleges megvételéről, Kovács Zoltán nyilatkozta is, hogy örömmel látna az edzői stábban. Ha minden a tervek szerint alakul, ma már talán ott dolgozom. A jelenlegi viszonyok közepette ez viszont szinte elképzelhetetlen" - zárta a tréner.

