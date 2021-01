Három éve, hogy visszavonult minden idők egyik legjobbja

2018-ban, napra pontos három évvel ezelőtt ilyenkor jelentette be Ronaldinho, minden idők legjobbja, hogy befejezi aktív pályafutását. A brazil mágus igazi egyéniség volt a pályán, aki káprázatos megmozdulásai mellett, egyedi stílusával, bohókás természetével szórakoztatta a közönséget. Legszebb éveit a csapatában, töltötte, ahol Bajnokok Ligáját, illetve Aranylabdát is nyert. Később a Milanba igazolt, majd a hazájában fejezte be a pályafutását a Fluminense mezében. Legnagyobb sikerét a válogatott érte el, amikor 2002-ben a dél-koreai - japán közös rendezésű világbajnokságot megnyerte a Selecaoval.

