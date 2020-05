Harmadáron szerezheti meg a Manchester City szélsőjét a Bayern München

Sajtóhírek szerint a a napokban egy 35 millió fontos ajánlattal próbálkozott a Manchester Cityben futballozó Leroy Sané játékjogának megvásárlására, ám azt az angolok élből visszautasították.

A The Telegraph beszámolója szerint most újabb, 50 millió fontos ajánlat készül – ezen a koronavírus miatt kialakult új piaci helyzetben valóban elgondolkodhat a City.

A múlt nyáron még 120-150 millió eurós átigazolási díjról lehetett olvasni...

A lap beszámolója szerint a Bayernnél továbbra is úgy számolnak, a 24 éves Sané lehet a nyár sztárigazolása.

Ám a korábban emlegetett 100 milliós nagyságrendű átigazolási díjat jelenleg a bajorok sem tudják kigazdálkodni – igaz, a jelek szerint nem is kell.

A The Telegraph szerint az új, 50 millió fontos, mintegy 56 millió eurónak megfelelő ajánlat már elgondolkodtató lehet a számára.

Az összeg alapvetően nem kevés, ám ha hozzátesszük, hogy a múlt nyáron 120, sőt 150 millió eurós átigazolási díjról is lehetett olvasni, a manchesteriek pedig három-négy hasonló kaliberű ajánlatra is nemet mondtak, mielőtt augusztusban már megegyezni látszottak a felek, nem is olyan sok.

Konkrétan a tavalyi licitek fele, harmada. Aztán jött a elleni angol szuperkupa-mérkőzés…

A nyilatkozatok alapján egyértelmű, a 2019-es Community Shielden összeszedett térdsérülése után bő fél évvel a Man. City tartalékcsapatába már vissza is térő Sané szívesen szerződne haza Németországba (Leroy a Ruhr-vidéki Essenben született, édesapja, a szenegáli válogatott Souleymane még Dakarban) és lenne a bajorok játékosa.

Korábban Sané új menedzsere, Damir Smoljan is árulkodó nyilatkozatot tett az ügyben: „Münchenben látja a lehetőségét annak, hogy a nagy célját, vagyis hogy Bajnokok Ligáját nyerjen, elérje.”

Mint emlékezetes, az Európai Labdarúgó-szövetség a pénzügyi fair playre vonatkozó szabályok megszegése miatt a következő két idényre kizárta a Manchester Cityt az európai kupaporondról.

A bajorok elhivatottságát jól mutatja, hogy Sané meggyőzésére a szintén futballista s szintén a nagy rivális Schalkénál nevelkedő testvérét, Sidi Sanét is szerződtették volna mellé az előző nyáron.

Azóta arról is lehetett olvasni, hogy a City elcserélné Leroy Sanét: a Bayerntől a hasonló poszton szereplő Kingsley Comant és némi pénzt kérnének a német játékjogáért.

