Harcba szállna Mbappé kegyeiért az Arsenal menedzsere

Mikel Arteta: „ha van egy ilyen kaliberű játékos, részt kell vennünk a tárgyalásokban”.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mikel Arteta szerint az Arsenal csapatának részt kell vennie a PSG támadójának, Kylian Mbappének a nyáron történő leigazolásáról szóló tárgyalásokban.

A cikk lejjebb folytatódik

Azonban az Ágyúsok menedzsere is tisztában van azzal, hogy a francia válogatott játékos valószínűleg a Real Madridhoz csatlakozik.

Mint ismert, Mbappé a héten elmondta a PSG-nek, hogy az idei szezon végén elhagyja a klubot, és a francia klub arra számít, hogy a támadó a Real Madridhoz csatlakozik, amint véglegesítik a kilépési feltételeit.

Korábban szóba került, hogy a 25 éves, világbajnoki arany - és ezüstérmes akár a Premier League-ben is folytathatná. Mikel Arteta, az Ágyúsok menedszere pedig most arról beszélt, hogy az Arsenalnak is be kellene kapcsolódni a játékos szerződtetéséről szóló tárgyalásokba.

„Ha van egy ilyen kaliberű játékos, mindig részt kell vennünk a tárgyalásokban. Ez azonban másképp néz ki, ezt mondanám” – fűzte hozzá a katalán szakember.

A PSG vezetőedzője, Luis Enrique nem volt hajlandó kommentálni a hírt, hogy Mbappé a nyáron távozik, amikor pénteken újságíróknak nyilatkozott:

„Nem. Nem mondhatok semmit”.

Ezután megkérdezték tőle, hogy aggódik-e amiatt, hogy a játékos kellőképpen elkötelezett lesz-e a szezon hátralévő részében.

„Megpróbálok véget vetni ennek a témának. Nincs megjegyzésem. Az érintett felek még nem mondtak semmit nyilvánosan, Kylian Mbappé nem mondott semmit nyilvánosan. Amikor mindkét fél megszólal, elmondom a véleményemet” – tette hozzá.