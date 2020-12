Harc a dobogóért - MTK-Paks előzetes

A magyar bajnokság 16. fordulójának nyitómérkőzésén a az csapatához látogat.

A paksiak remekül jöttek ki az edzőváltásból, amióta Bognár György vezeti a gárdát a felsőházban tartózkodnak, ám úgy tűnik, a lendület fogyni kezd, az utóbbi öt mérkőzésükből csak egy tudtak nyerni, többke között a Mezőkövesdtől is vereséget szenvedtek. A múlt heti, elleni kudarcot követően, Bognár rendkívül feszülten nyilatkozott és a bírókra mutogatott, szerinte ilyen játékvezetői segítséggel akár a Barcelonát is megverhette volna Rebrov csapata.

Az atomvárosiak ezúttal az MTK otthonába látogatnak, ahol újra vissza szeretnének térni a győztes útra. A klub hivatalos honlapjának nyilatkozva Nagy Richárd, a csapat szélsője mondta el, hogy szeretnék győzelemmel zárni az őszi szezont.

Mindenképpen jó lenne sikerrel zárni az évet .Az MTK egészen biztos, vissza szeretne vágni az első meccsért, merthogy múltkor, idehaza nagyarányú győzelmet arattunk ellenük. Most Ők is és mi is vereségből jövünk, így kétségtelen, szombaton igazi rangadót játszunk egymással, melynek tétje, hogy ki menjen sikerrel és az azzal járó jó érzéssel a téli pihenőre. Győzelmünk és a többi mérkőzés számunkra kedvező végeredménye esetén akár igazán szép pozícióban is telelhetünk, ami felettébb jól nézne ki. Ugyanazt a bátor, letámadós focit kell majd játszanunk, mint eddig, hisz’ jól látszik, e felfogásunknak van jövője. Elöl és hátul is megvannak a megfelelő játékosaink, így természetesen most, az MTK-nál is a végletekig a győzelemért fogunk hajtani. Ami engem illet, kiválóan érzem magam, türelmes vagyok, mikor pedig megkapom a lehetőséget, próbálok vele maximálisan élni. Legutóbb, a Fradi ellen kezdőként léphettem pályára, úgy gondolom, nem ment rosszul a játék, szeretnék tehát ezen az úton maradni, minél többet segíteni a csapatnak, például szombaton, az MTK ellen is.”

Ami az MTK-t illeti, a kék-fehérek a múlt heti Zalaegerszeg elleni vereséget követően próbálkozhatnak ismét megszerezni a három pontot, amivel ha a dobogóra nem is kerülhetnének fel az őszi zárást követően, de biztosan lőtávolban maradhatnának a bronéremért folytaottt küzdelemben.

A két csapat idei első mérkőzésén a Paks nyert, azon a meccsen debütált Bognár György a padon, Osztermájer György menesztését követően.

A mérkőzést 14:45-től rendezik, melyet a Duna World csatornáján élőben megtekinthetnek.

