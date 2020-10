Hansi Flick szerint ezért kellene szerződést hosszabbítania Alabának a Bayernnel

David Alaba jövője továbbra is kérdéses. A Bayern 28 éves játékosának a szerződése 2021 nyarán jár le, de egyelőre távol áll attól, hogy aláírja az új kontraktusát.

Az osztrák középhátvéd azt szeretné, hogy Neuerrel, Lewandowskival és Müllerrel egy szinten keressen, a bajor vezetők viszont a 20 millió eurós körüli fizu helyett öt éven keresztül "csak" egy 11 + 6 milliós gázsit ajánlanának fel a sajátnevelésű játékosuknak.

Hansi Flick reméli, hogy Alaba a pénzügyi kérdések helyett a nagyobb képet nézi majd és aláírja az új szerződését a bajorokkal.

"David jól végzi a dolgát és olyannak tapasztalom meg őt, mint amilyen az előző szezonban is volt - nincs különbség. Sokat fut és védelemből vezényel minket. Remélem, hogy szerződést hosszabbít, mert ő is ismeri a müncheni szituációt. Nagyon sokat mókázik a csapattal, remek atmoszféra uralkodik itt. Eredményes focit játszunk és a klub is a világ legjobbjai közé tartozik. Minden játékos számára a legjobbak a feltételek, biztosan jól át fogja gondolni a jövőjét. Minden döntését el kell fogadnunk, de remélem, hogy maradni fog."