Hansi Flick csalódott, de a sportszakmai sikereket tartja szem előtt

A Bayern másodedzőből vezetőedzővé előléptetett mestere, Hansi Flick 2020-ban mindent megnyert a csapatával, kisebb meglepetésre azonban a Liverpoollal angol bajnokságot nyerő Jürgen Kloppot választották meg az év edzőjének a csütörtöki FIFA-gálán.

A rajongók és az újságírók szavazatai alapján Hansi Flick megelőzte honfitársát, a csapatkapitányok és edzők voksai azonban Kloppot hozták ki győztesnek. Jürgen a kisebb, Európán kívüli nemzetek között jobban végzett, például Eritrea, a Bahamák vagy Fidzsi is őt választotta meg az év legjobbjának - az ukrán Sevcsenko és a portugál Fernando Santos szerint is jobb volt a Bayern edzőjénél.

Hansi Flick a Bayern pénteki sajtótájékoztatóján sportszerűen, de csalódottan vette tudomásul a "vereséget".

"Csakúgy mint mindannyian, én is hihetetlenül örülök Lewandowski és Neuer sikere miatt, nagyon megérdemelten tüntették ki őket, mindketten szenzációs szezont játszottak. Mi a sportszakmai sikereket nézzük - egy bajnokság, egy kupagyőzelem, egy győzelem sokkal többet számít nekünk, mert őrületes érzelmeket éltünk át. Kloppo és az edzői stábja is megérdemelte, csakúgy, mint ahogyan a miénk is megérdemelte volna. Természetesen egy kicsit csalódottak voltunk, de megyünk tovább. Új céljaink vannak, ezt már lezártuk. Az FC Bayern számára ez egy kiemelkedő eredmény."