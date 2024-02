Hamarosan aláírhat az NBI-es csapathoz az Arsenalban nevelkedett játékos

A 26 éves George Dobsont nem tudta maradásra bírni szigetországbeli klubja.

Fogadj 20-szoros szorzóval a Super Bowlra, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Sajtóhírek szerint eldőlt, hogy az angol harmadosztályú Charlton elengedi 26 éves középpályását, George Dobsont a Fehérvár FC-hez.

Az nso.hu beszámolója szerint az angol középpályás az Arsenalban és a West Hamben nevelkedett. Szerződtetése a klub korábbi vezető játékosmegfigyelőjének, a jelenleg a Premier League-ben érdekelt Brentfordnál hasonló fealadatokat ellátó Balogh Tamásnak köszönhetően került képbe a magyar élvonalbeli csapatnál.

George Dobson szerződése a nyáron lejár a Charltonnál, de a londoni klub szeretett volna hosszabbítani a játékossal, aki csapatkapitányként kezdte náluk az idényt. Éppen ezért a székesfehérváriak első két próbálkozását elutasították.

Csakhogy a Charlton időközben kicserélődött vezetősége a héten tartott utolsó tárgyaláson nem tudta maradásra bírni Dobsont, így a Fehérvár FC újabb ajánlatát már elfogadták.

A lap – klubhoz közeli forrásra hivatkozva – arról írt, hogy a 26 éves középpályás ezért maradt ki szombaton is a Charlton Reading elleni keretéből (sorozatban harmadszor nem nevezték), jövő hét elején érkezhet orvosi vizsgálatra Székesfehérvárra, és ha minden jól megy, azután a szerződését is aláírhatja.

George Dobson – akinek a játékjogát 475 ezer euróra taksálja a mértékadó Transfermarkt – az Arsenalban nevelkedett, majd megfordult a West Ham utánpótlásában is. Aztán játszott a Walsallban, a Sunderlandben és az AFC Wimbledonban is, de rövid ideig a holland Sparta Rotterdamban is megfordult.

A legtöbb mérkőzést az angol harmadosztályban játszotta, 251 találkozón hat gólt szerzett. Magasabb osztályban, élvonalban csak Hollandiában szerepelt, öt mérkőzésen lépett pályára a 2017/18-as kiírásban.