Halmozza a díjakat a magyar válogatott támadója

Kétségtelenül eddigi pályafutása csúcspontján játszik Sallói Dániel. A magyar válogatott 25 esztendős támadójának éppen a héten emelkedett 3 millióról 7,5 millió euróra az értéke, amit főként az MLS-ben idén nyújtott kiemelkedő formájának köszönhet.

Sallói szombaton két díjat is bezsebelt, őt választották a Sporting KC legértékesebb játékosának a 2021-es évben, s az alapszakasz Aranycipőjét is megkapta a klub szponzoraitól. A csatár 16 gólt lőtt és 8 gólpasszt osztott ki eddig a szezonban, amellyel holtversenyben az ötödik legjobb góllövő volt az amerikai pontvadászatban.

A Sporting honlapja kiemeli, különösen is büszkék Sallóira, hiszen a klub akadémiáján nevelkedett. A támadó bekerült idén az MLS All-Star csapatába, egyszer az "MLS hét játékosa" címet is elnyerte, s nyolcszor választották be a bajnokság álomtizenegyébe is.

Remek formájának köszönhetően Sallói ősszel rendre meghívást kapott a válogatott keretébe is, a novemberi selejtezőkre azonban klubja kérésére nem utazott el.

