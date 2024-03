Halálos fenyegetéseket kapott a római fanatikusoktól a Milan játékosa

Christian Pulisic nevét egy ideig nem felejtik el a Lazio szurkolói…

Az AC Milan szélsője, Christian Pulisic halálos fenyegetéseket kapott a közösségi médiában, miután csapata pénteken 1–0-s győzelmet aratott a Lazio otthonában a Serie A-ban.

Mint ismert, a Lazio nyolc emberrel fejezte be a meccset, Pulisic pedig a három kiállításból kettőben is érintett volt.

Luca Pellegrini az 50. és az 57. percekben ellene követett el két, sárga lapot érő szabálytalanságot, majd a hosszabbításban, a 96. minutumban ellene szabálytalankodott azonnali piros lapot érően Matteo Guendouzi is.

„Semmi más, csak szeretet a csapat és az egész Rossoneri család iránt” – írta a meccs után az Instagramon Pulisic.

Amint arról a goal.com angol kiadása beszámolt, a bejegyzésnél számos Lazio-szurkoló jelent meg és halálos fenyegetéseket is küldtek az amerikai szélsőnek. Persze, rengeteg támogató üzenetet is kapott, többek között csapattársától, Theo Hernándeztől is, aki azt írta:

„Puliiiii én vagyok a biztonsági őröd”.

A most 25 éves Christian Pulisic tavaly nyáron a Chelsea-től érkezett az AC Milanhoz, abban a reményben, hogy ismét lendületet adhat a klubkarrierjének. Eddig huszonöt olasz bajnoki mérkőzésen lépett pályára, hét gólnál és hat gólpassznál jár.

A 64-szeres amerikai válogatott játékos csapata jövő csütörtökön a Slavia Prahát fogadja az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.