Halála előtt Dárdaiékról is beszélt a Hertha elnöke

A váratlanul elhunyt Kay Bernstein úgy vélte, a Dárdai család valamennyi tagja egyformán fontos a berlini klub számára.

Mint megírtuk, váratlanul, 43 éves korában elhunyt Kay Bernstein, a Hertha BSC elnöke.

Mint ismert, a jelenleg a német másodosztályban érdekelt fővárosi klub vezetőedzőként foglalkoztatja Dárdai Pált, játékosként pedig a magyar szakember fiait, Palkót, Mártont és Bencét.

A klubvezetővel – akinek a halálát szívinfarktus okozhatta – pár nappal korábban készített interjút a Sport Bild; alighanem ez volt az utolsó, amit adott.

Bernstein az egyik kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy melyik Dárdai a legfontosabb a Hertha számára.

„Mindegyikük –, sőt, Pál felesége, Mónika is. Amikor ő felkarolja a játékosok feleségeit, és elviszi őket vacsorázni, az is valami olyasmi, ami családias érzést kelt. Dárdaiékkal van valami egyedülálló bennünk, és erre büszkék vagyunk. Ezért is bízom benne, hogy Bence meghosszabbítja majd velünk a szerződését, amikor az lejár” – fogalmazott.