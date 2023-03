Hadjáratot indított az újságírók ellen az FC Barcelona

A katalán óriásklub célja a sajtóperekkel az, hogy megvédje a jó hírnevét és a sportszakmai sikerei hitelességét, mivel újabban az is megkérdőjeleződö

Öt újságíró ellen indított sajtópert a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban listavezető FC Barcelona – és ez még csak a kezdet… – írta meg a katalán Sport napilap.

Amint arról a lap beszámolt, a klub szerint ezek az újságírók és az általuk képviselt sajtóorgánumok megsértették a Barca jó hírnevét a Negreira-ügyről szóló információkkal. A nemrég kirobbant botrány lényege, hogy az FC Barcelona éveken át fizetett a katalán játékvezetői testület alelnökének, José María Enríquez Negreirának, „szakmai tanácsadásért”.

A katalán sportlap szerint a klub csütörtökön újabb négy keresetet nyújt be, emellett azt tervezi, hogy még további öt újságírót is beperel. A Barcelona célja az, hogy megvédje a jó hírnevét és a sportszakmai sikerei hitelességét, mivel a közvélemény azt is megkérdőjelezte az elmúlt hetekben.

A katalán klub emellett egy külön e-mail-címet is létrehoz, ahova bármely szurkolója elküldheti az általa sajtóperre „érdemesnek” gondolt anyagokat.

