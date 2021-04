"Háborút csak jó mentalitással lehet nyerni" - közeleg a Magyar Kupa döntője

Május 3-án hétfőn, 20 órakor rendezik meg a Magyar Kupa idei döntőjét a Fehérvár és az Újpest főszereplésével - hamarosan hivatalossá válhat az is, hogy szurkolók előtt játsszák le a finálét.

A finálét megelőző sajtótájékoztatón mindkét fél leszögezte: nem érdemes az idény bajnoki eredményeiből kiindulni az esélylatolgatások előtt.

A MOL Fehérvár FC ebben az idényben háromszor is legyőzte az Újpest FC-t az OTP Bank Ligában, ráadásul mindhárom alkalommal fölényes győzelmet aratott. Ilyen előzmények mellett a fehérváriak talán esélyesebbnek tűnnek a május 3-i MOL Magyar Kupa-döntő előtt, de egyik csapat sem von le messzemenő következtetéseket a múltból.

– Nehéz szezon végén vagyunk, ezért is hatalmas megtiszteltetés, hogy döntőt játszhatunk a MOL Magyar Kupában – folytatta Oenning. – Végre esélyünk van egy trófea megnyerésére, ez önmagában is óriási motivációt jelent, hiszen mindenki szeretne bekerülni a történelemkönyvekbe. Mostanra összeállt a csapatunk, de így sem mi vagyunk a favoritok. Amióta én vagyok az Újpest vezetőedzője, a fehérváriak kétszer is legyőztek bennünket, de ez csak annyit jelent, hogy nagyszerű formában kell lennünk, ha fel akarjuk venni velük a versenyt.