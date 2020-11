Haaland szerint Moukoko a futballvilág legnagyobb tehetsége

A Dortmund német sztárja szerint csapata legújabb gyöngyszeme, hamarosan az egyik legjobb játékos lehet a világon.

A 5-2-re győzte le a csapatát a hétvégi fordulójában, ám a mérkőzés nem csak Haaland mesterhármasáról és a hét góljáról, hanem egy 16 éves tini debütálásáról is emlékezetes marad. A 85. percben Lucien Favre pályra küldte - egy nappal azután, hogy betöltötte a tizenhatot- Youssufa Moukokót, aki ezzel a Bundesliga történetének legfiatalabb játékosa lett.

A mérkőzést követően Erling Haaland nyilatkozott a fiatal gyöngyszemről.

"Ő a foci legnagyobb tehetsége jelenleg. Fantasziktus jövő előtt áll" - mondta a norvég támadó.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world