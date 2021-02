Haaland két BL-csúcsot is megdöntött a Sevilla elleni meccsen

Erling Haaland az első olyan játékos, aki az első 13 BL-mérkőzésén 18 gólt szerzett – már a Sevillának lőtt első, összességében 17. találatával is rekordot döntött. És ez még csak az egyik csúcs volt, amint a Dortmund játékosa a andalúzok elleni meccsen elért.

A támadó mindenkinél gyorsabban szerzett a sorozatban öt, majd tíz gólt és most újabb rekordot döntött.

A Dortmundban eddig hét BL-találkozón lépett pályára és már tíz találatnál tart, ezzel ő jutott el a leggyorsabban egy csapatban eddig. Korábban Roy Makaay tartotta a rekordot, ám ez már a múlté.

Ráadásul Haaland – megelőzve Messit, Ronaldot és Lewandowskit is – vezeti a BL góllövő listáját.

„Jól érzem magam – mondta a meccs után a játékos. – Nem tudom minek köszönhető, de motiváltak és szenvedélyesek voltunk ezen a meccsen. Örülök annak, hogy három gólt szereztünk ezen a meccsen, de bosszantó, hogy kettőt kaptunk. Jól felkészültünk. Sokat beszélgettünk Edin Trezic-csel. Azt mondta, hogy ma megkapom az esélyt, csak élnem kell vele. Meg is tettem. Most gyorsan regenerálódnunk kell, mert nagy meccs vár ránk a hétvégén, de azt a pozitív töltetet, amit most kaptunk bele kell vinnünk abba is, mert nyernünk kell.”

Haaland különlehes játékos a BL-ben is. Robert Lewandowski, vagy éppen Luis Suárez a fiatal dortmuni korában még nem szerepelt a sorozatban. Cristiano Ronaldo 1299 percet kapott a Manchester Unitedben ennyi idősen, de nem szerzett gólt. Haaland átlagosan 1,64 gólt ért el 90 perc alatt a BL-ben, ami jóval több mint Lionel Messi (0,47) és Kylian Mbappé (0,67) mutatója 20 évesen.